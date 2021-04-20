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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Siirt'te şarampole devrilen minibüsün sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu

Siirt'te şarampole devrilen minibüsün sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu

Şarampole devrilen minibüsten görüntü,

Jandarma Direksiyon Trol 

-Genel ve detay görüntü,

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeni ile virajı alamayan minibüs, şarampole devrildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araç kullanılamaz hale geldi. Kaza, Siirt-Eruh karayolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesiyle olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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