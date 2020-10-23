Siirt’te PTT’den 180. müşteriye kuruluş yıldönümü hediyesi

-PTT Siirt Başmüdür Vekili Gültekin Küçükaslan’ın konuşması

-Müşterinin konuşması

-PTT’den genel ve detay görüntü

-Genel detay



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- Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT), kuruluş yıl dönümü nedeniyle Siirt merkez şubesinde gişe işlemi yaptıran 180. müşteriye çeşitli hediyeler verildi.

PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Siirt'te çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Siirt merkez şubesinde gişe işlemi yaptıran 180. müşteriye çeşitli hediyeler verildi.

PTT Başmüdürlüğü tarafından yapılan 180. müşteriye çeşitli hediyeler takdim ettiklerini belirten Siirt PTT Başmüdür Vekili Gültekin Küçükaslan, iki asra yakın tarihini tecrübesiyle birleştiren, geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir köprü kuran PTT olarak, yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımlarını, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla da ürün ve hizmet çeşitliliği ile her geçen gün artırmayı sürdürdüklerin söyledi.



Küçükaslan, "Türkiye’nin en köklü kurumları arasında yer alarak, posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Posta sektörünün yanı sıra bugün bilgiyi anında paylaşabilen ve küreselleşen bir dünya pazarında söz sahibi olmak için iddialı olduğu sektörlere odaklanan bir kurum olmayı hedefliyoruz" dedi.

180. sırayı alan Yunus Emre Özdemir adlı müşteri ise "PTT’ye işlemlerimi yapmak için geldim. Böyle bir hediyeyle karşılaştım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Siirt PTT merkez şubesinde 180. sırayı alan Yunus Emre Özdemir adlı vatandaşa PTT Siirt Başmüdür Vekili Gültekin Küçükaslan tarafından milli mücadelenin 100. Yılı albümü ile çeşitli hediyeler verildi.





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