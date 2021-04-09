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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Siirt'te PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu

Siirt'te PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu

Acilin önündün görüntü

Çatışma Güvenlik Güçleri Uzman Çavuş Terör Örgütü Teröristler 

-Acilin önünden genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Eruh ilçesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş kapsamlı operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “9 Nisan 2021 günü saat 14.30 sıralarında Eruh ilçe kırsalında icra edilen “Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan” operasyonunda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışma esnasında, Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş Erkan Erdem (28) yaralanmıştır. Yaralı askerimiz, helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.
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