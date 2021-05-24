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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Siirt’te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Siirt’te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Kurtalan karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 LU 0846 plakalı otomobil ile 56 KB 396 plakalı araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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