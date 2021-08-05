Siirt’te orman yangını

-Genel ve detay görüntü,



( SİİRT ) -- İtfaiye ve vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu SİİRT



- Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Palamutlu köyü kırsalında yangın çıktı, ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Türkiye’yi üzüntüye boğan Antalya ve Muğla ve Mersin'deki yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, bir yangında Siirt’te çıktı. Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Palamutlu köyü kırsalında çıkan orman yangın, Tillo ilçesine bağlı Akyayla köyü Kargacık Mezrasına doğru yayılma gösteriyor. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine ilçe yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Yangını söndürmek üzere Siirt’ten de ekiplerin yola çıktığı öğrenilirken, yangının söndürme k için çalışmalar başlatıldı. (SD-SI-

