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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt’te ölümlü kazalar yüzde 75 azaldı

Siirt’te ölümlü kazalar yüzde 75 azaldı

Mobeseye takılan araçlardan görüntü

Sosyal Medya Trafik Kuralları Ölümlü 

-Trafik denetimlerinden genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te meydana gelen ölümlü trafik kazalarında yüzde 75 oranında azalma meydana geldi. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından 2020’de ölümlü trafik kazalarının yüzde 75 azaldığını paylaştı. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yol kullanıcılarının trafik kurallarına uyma oranının artması sonucunda Siirt'te meydana gelen ölümlü trafik kazaları 2020'de yüzde 75 azalarak Türkiye de en başaralı 4 ilden biri olduğu kaydedildi. (SD-YRT
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