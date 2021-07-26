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Siirt’te odunlukta yangın paniği: 3 çocuk dumandan etkilendi
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Siirt’te odunlukta yangın paniği: 3 çocuk dumandan etkilendi

Siirt’te odunlukta yangın paniği: 3 çocuk dumandan etkilendi

Yangından görüntü,

Acil Servis Yangın Paniği 112 Acil Servis Polis Ekipleri Müstakil Ev 

-Yangına müdahaleden görüntü,
-Yangının kontrol altına alınmasından genel ve detay görüntü,
-adamın konuşması
-Genel ve detay görüntü,

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te bir evin odunluğunda çıkan ve bir eve sıçrayan yangında dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay, merkez Doğan Mahallesi 1204. Sokak’taki bir evin odunluğunda meydana geldi. Yangını gören komşularının haber vermesiyle olay yerine itfaiye, UMKE, polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın odunluğun yanındaki Hasan Kaya’ya ait tek katlı müstakil eve sıçradı. Evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 yaşındaki Ahsen, 7 yaşındaki Nisanur ve 6 yaşındaki Halil İbrahim Kaya, polis ekipleri ve komşuların yardımı ile kurtarıldı. 3 çocuk ambulansta yapılan müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (SD-AKK-Y)
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