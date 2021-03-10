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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt’te Miraç Kandili sebebiyle vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı

Siirt’te Miraç Kandili sebebiyle vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı

Kandil simidi dağıtımından görüntü,

Alışveriş Miraç Kandili Farkındalık Maske Dağıtımı Sosyal Yardım 

-Türk Kızılay Siirt Şube başkanın konuşması,
-Simit dağıtımından genel ve detay görüntü,

( SİİRT ) SİİRT

- Türk Kızılayı Siirt Şubesi gönüllüleri Miraç Kandili sebebiyle kent merkezinde mahalle mahalle gezerek vatandaşlara kandil simidi dağıttı.
Siirt’te daha önce sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan emniyet ve sağlık personellerine sıcak çorba ikramı, esnafa ve vatandaşlara maske dağıtımı gibi sosyal etkinlikler yapan Türk Kızılayı Siirt Şubesi gönüllüleri, Miraç Kandili olması vesilesi ile vatandaşlara 400 paket kandil simidi ikramında bulundu. Bu yardımların bitmeyeceğini belirten Siirt Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, her zaman halkın yanında olmaya devam edeceklerini söyleyerek, vatandaşların miraç kandilini kutladı. Altunç, “Bugün İslam alemi için kutsal olan Miraç Kandilidir. Kandil dolayısıyla Kızılay Şubesi olarak bir etkinlik tertipledik. Dumlupınar Mahallesi Cerrah Camiinde mevlit verdik. İhtiyaç sahibi ailelere Siirt Belediyesi ve bir alışveriş mağazasının desteğiyle temin ettiğimiz ürünlerden oluşan paket dağıttık. Amacımız kenar mahallede bir farkındalık oluşturmaktır. Türk Kızılay Şubesi olarak zaten ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardımlar yapıyoruz. Bugün de kandil dolayısıyla farklı bir mahallede program icra ettik. Miraç Kandilinin tüm ülkemize İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Tüm halkımızın kandilini kutluyorum" dedi.
(SD-AKK-Y)
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