Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Siirt’te mahalle ortasına bırakılan boş tabut korkuttu

Siirt’te mahalle ortasına bırakılan boş tabut korkuttu

Mahalle ortasında bırakılan tabuttan görüntü

( SİİRT ) SİİRT

Uttu Cep Telefonu Irak 


- Siirt kent merkezinde mahalle ortasına bırakılan boş tabut vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgiye göre, kent merkezi Ülkü Mahallesi'nde bir ara sokakta boş tabut bulundu. Mahalle ortasında tabut olduğunu gören vatandaşları korku sardı. Bir vatandaş eline aldığı cep telefonu ile o anları kaydetti.
Vatandaşlar korona virüs salgının kol gezdiği bu günlerde taburun sokak ortasına bırakılmasına tepki gösterdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement