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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Siirt’te lastiği patlayan araç takla attı: 2’si ağır 5 yaralı

- Siirt’te lastiği patlayan araç takla attı: 2’si ağır 5 yaralı

Olay yerinden görüntü

( SİİRT ) SİİRT

İlk Müdahale Jandarma Trafik Kazası Direksiyon Trol 


- Siirt’te seyir halindeki aracın lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Eruh karayolunda meydana geldi. Eruh ilçe girişinde Güven Tekin yönetimindeki 48 AJ 277 plakalı araç, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp takla atarak durabildi. Kazada sürücü Güven Tekin ile Rıdvan Mülayim, Abdulkadir Aras, Hayrettin Çakır ve Yunus Tutar yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Abdulkadir Aras ve Yunus Tutar daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (SD-YRT
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