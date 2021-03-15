- Siirt’te köylüler, 250 yıllık hamamın koruma altına alınmasını istiyor

-Hamamın içinden dışından genel detay

-Köy sakini Ayhan’ın konuşması

-Genel ve detay görüntü



( SİİRT ) SİİRT



- Siirt’tin Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyünde vatandaşlar, 11 köyün banyo ihtiyacını karşılayan ve 250 yıllık olduğu belirtilen hamamın koruma altına alınmasını istiyor. Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyünde bulunan ve 250 yıllık olduğu belirtilen hamam yıllara meydan okuyor. Köy sakinlerinden Hüseyin Ayhan, Hamamın restore edilip koruma altına alınmasını istediklerini söyledi.



Hamamın tarihi bir yapı olduğunu aktaran Ayhan, "Bütün köylüler ihtiyaçlarını burada görüyorlardı. Gündüzleri kadınlara aitti, geceleri de erkeklere aitti. İhtiyaçlarını görmekteydiler. Ben yetkililere sesleniyorum, hamamın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Gelip baksınlar bu güzelliği her yerde bulamazlar. Çok güzel bir yer. Güzel bir mekan ama şuan sahipsiz kalmış kimse bakamıyor. Güzel bir eserimiz, turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

(SD-YRT-



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