Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Siirt’te korkutan iş yeri yangını

Siirt’te korkutan iş yeri yangını

İşyerinde çıkan dumanlardan görüntü

Polis Bild Polis Ekipleri Trol 

-İtfaiye ekiplerinin levye ile iş yerine girmesinden görüntü
-Yangına müdahale etmelerinden görüntü
-Detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te terzi dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Aydınlar Caddesindeki terzi dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İş yerinde çıkan dumanı görün gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin kapısını levye ile açarak içeri girdi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeni ile iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement