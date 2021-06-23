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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt'te kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Siirt'te kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Hayatını kaybeden polisin tören alanına getirilişinden görüntü,

Polis Trafik Kazası Polis Memuru Emniyet Müdürlüğü Memur 

-Törenden görüntü,
-Duanın okunması,
-Genel ve detay görüntü

( SİİRT ) - SİİRT

- Siirt'in Eruh ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Demircioğlu için Siirt İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.
Siirt Eruh ilçe amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Demircioğlu (31) trafik kazasında hayatını kaybetti. Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Demircioğlu için tören düzenlendi.
Hayatını kaybeden polis memurunun Türk bayrağına sarılı naaşı emniyet müdürlüğü binasına getirildi.
Siirt İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu tarafından okunan duanın ardından polis memuru Mustafa Demircioğlu’nun naaşı Adana’nın Sarıçam ilçesine gönderildi. Törene Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, kurum müdürleri, polisin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(SD-AKK-Y)
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