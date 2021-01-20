Siirt’te karda mahsur kalan çobanlar ve koyun sürüsü kurtarıldı



- Siirt’in Şirvan İlçesine bağlı Ormanlı köyü kırsalında etkili olan kar yağışı nedeniyle çoban ve koyun sürüsü kırsalda mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri karda mahsur kalan çoban ve koyun sürüsünü kurtararak köye güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağladı. Çoban ve Koyun sürülerinin kurtarılmasında İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekiplerinin yoğun bir çaba harcadığını belirten Siirt İl Özel İdaresi yetkilileri; gelen ihbarlara anında müdahale ettikleri açıklandı. Yetkiller, “Karda mahsur kalan çoban ve yaklaşık bine yakın koyun sürüsü, yapılan çalışma neticesinde kurtarılarak güvenli bir şekilde köylerine ulaştırılmıştır. Karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Şirvan ilçesine bağlı 23 köy ve 3 mezranın yolu ulaşıma açılmıştır. Çalışmalarımız halen devam etmektedir” dedi.

(SD)



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