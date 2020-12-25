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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Siirt'te kar yağışı nedeniyle 18 köy ve 4 mezranın yolu kapandı

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 18 köy ve 4 mezranın yolu kapandı

Yol açma çalışmasından görüntü

Bild Köy Yolları Karla Mücadele Barla Kar Yağışı 

-ekiplerden detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Pervari ve Şirvan ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri kapanan grup köy yollarının tekrardan ulaşıma açılması için çalışma başlattı.Bölgede iki günden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari ilçesine bağlı 11 köy, Şirvan ilçesine bağlı 7 köy ve 4 mezranın yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışma başlattığı bildirildi.
Etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarının ulaşıma kapandığını belirten yetkililer, "Şirvan ilçesinde biri doğum hastası olmak üzere üç ağır hastamız ekiplerimizin yaptığı çalışma neticesinde ambulanslara ulaştırıldı. Önceliğimiz yollarda mahsur kalan araçlar, gelen ihbarlar ve hastalardır. Köy yollarımızı kullanacak olan sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istiyoruz. Öte yandan Şirvan ilçemizde kapanan 7 köy ve 4 mezranın yolunun açıldığını, Pervari ilçemizde ise yol açma çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam etmektedir" dedi.

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