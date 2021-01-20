Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt’te kar nedeniyle mahsur kalan hasta kadın, UMKE ekiplerince kurtarıldı

Siirt’te kar nedeniyle mahsur kalan hasta kadın, UMKE ekiplerince kurtarıldı

Kardan görüntü

İlk Müdahale Hipertansiyon Paletli Ambulans Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-Yolda ilerleyen UMKE ekiplerinden görüntü
-Hastanın ambulansa alınmasından görüntü
-UMKE ekiplerinin yaya olarak hastaya ulaşmasından görüntü
-Genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta kadın, UMKE ekiplerinin 3 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı. Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Adakale köyünde solunum sıkıntısı ve hipertansiyon hastası Sitti Karadamar (55) adlı kadın için UMKE ekipleri seferber oldu. Aniden rahatsızlanan vatandaş için 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye sevk edilen UMKE ekipleri, paletli ambulansla karla kaplı yolları aşarak köye ulaştı. Aracın giremediği yere yürüyerek devam eden UMKE ekipleri hasta kadına ulaştı. Ekipler, ulaştıkları hasta kadına evinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaklaşık 3 saat süren çalışmayla hastaneye ulaştırdı. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hasta yakınları, UMKE ekiplerine dondurucu soğuk ve yolların kardan kapalı olmasıyla köye paletli ambulansla gelerek hastalarını en kısa sürede hastaneye yetiştirdikleri için teşekkür etti. (SD-YRT
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı