Siirt'te kamyonet devrildi: 6 yaralı

- Yaralıların hastaneye getirilişiSİİRT (AA) - Siirt 'in Pervari ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.Şehmus Noyan yönetimindeki 34 FH 0347 plakalı kamyonet, Köprüçay köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Sürücü Noyan, Hatice Uğurlu, Nuriye Sirek, Ayşe Bilgiç, Kudret Kara ve Rahime Yıldız yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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