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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Siirt’te kaldırıma uçan otomobil ağaçları yerinden söktü: 2 yaralı

Siirt’te kaldırıma uçan otomobil ağaçları yerinden söktü: 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Trafik Kazası Uçan Otomobil Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Araçtan görüntü
-Ağaçlardan görüntü
-Olay yerinden genel ve detay görüntü

( SİİRT ) - SİİRT

- Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın kaldırıma uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada aracın çarptığı ağaçlar yerinden söküldü. Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezi Hakkı Akyüz Caddesinde meydana geldi. Hacı Elçi yönetimindeki 56 AAE 966 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma uçtu. Kazada sürücü Hacı Elçi ile araç içerisinde bulunan Hamza Gül yaralandı. Savrulan otomobil kaldırıma çıkıp burada bulunan ağaçları yerinden söktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (SD-YRT-
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