Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Siirt’te kadın polisler kapı kapı gezerek anne ve babaları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Siirt’te kadın polisler kapı kapı gezerek anne ve babaları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi

Siirt’te kadın polisler kapı kapı gezerek anne ve babaları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi

Polislerin kapı kapı gezerek vatandaşları bilgilendirmesinden görüntü

Uyuşturucuyla Mücadele Kadın Polis Madde Bağımlılığı Uyuşturucu Ocaklar 

-Çay ocakları, marketler, ara sokaklarda oturan vatandaşların bilgilendirilmesinden görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince kent genelinde ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ Projesi kapsamında broşür dağıtarak 70 kişiyi madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirdi. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 'Narko-Alan' uygulamaları kapsamında, kent merkezi Sakarya Mahallesi civarında şok uygulama ve yürüyüş faaliyeti gerçekleştirildi.
'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında 70 kişiye madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılarak, el broşürü dağıtıldı. Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri göreve başladığı günden beri uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı gösteren İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz’a teşekkür etti. Uygulamada 58 şahsa GBT sorgulaması da yapıldı. (SD-YRT
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı