Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
- Siirt'te işyerinde çıkan yangın korkuttu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
- Siirt'te işyerinde çıkan yangın korkuttu

- Siirt'te işyerinde çıkan yangın korkuttu

İşyerindeki yangından görüntü,

Polis Bild Yangın Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntü,
-Genel ve detay görüntü,

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te kapı ve pencere satışı yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Siirt-Kurtalan karayolunda Savaş Balaman’a ait iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İş yerinde çıkan dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın nedeni ile iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (SD-AKK-Y)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a