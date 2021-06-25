Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

-Ekiplerin olay yerinde inceleme yapmaları

-Genel ve detay görüntü



( SİİRT ) SİİRT



- Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İsmail B'nin kullandığı 56 KD 306 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolu çevre yolu kavşağında Hamza S'nin kullandığı 35 AEG 954 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada İsmail B. (42) Hamza S. (43) Muhammed Emin B. (15), Gülsüm S. (9), Zeynep S. (11), Semiha S. (31) Muhammed Mirza S. (12) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk tedavileri kaza yerinde yapılan yaralılar 112 acil sağlık görevlilerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

