Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaza yeri

Polis 

-Ekiplerin olay yerinde inceleme yapmaları
-Genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İsmail B'nin kullandığı 56 KD 306 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolu çevre yolu kavşağında Hamza S'nin kullandığı 35 AEG 954 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada İsmail B. (42) Hamza S. (43) Muhammed Emin B. (15), Gülsüm S. (9), Zeynep S. (11), Semiha S. (31) Muhammed Mirza S. (12) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk tedavileri kaza yerinde yapılan yaralılar 112 acil sağlık görevlilerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement