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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Siirt’te iki araç kafa kaya çarpıştı:1’i ağır, 3 yaralı

Siirt’te iki araç kafa kaya çarpıştı:1’i ağır, 3 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Jandarma Trafik Kazası Altın 

-Acil önünden görüntü
-Yaralıların hastaneye getirilişinden görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'in Eruh ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Bayramlı köyü yakınlarında meydana geldi. 34 DCM 576 plakalı otomobil ile 01 ABL 652 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Mustafa Demircioğlu (31), Yemlihan Teğin (21) ve Azat Teğin (20) yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan Mustafa Demircioğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (SD)
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