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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı

Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı

Hastaneden genel ve detay görüntü,

Güvenlik Güçleri Askeri Helikopter Hain Saldırı Terör Örgütü Helikopter 

-Yaralının getirilişinden görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'in Pervari ilçesinde bir grup PKK'lı tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı. 1 korucu şehit oldu, 1 korucu da yaralandı. Siirt'in Pervari ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Doğan köyü Değirmentaşı üs bölgesine, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla yapılan hain saldırı sonucunda üs bölgesinde görevli olan güvenlik korucusu Mehmet Babat şehit oldu, güvenlik korucusu Sıddık Bulut yaralandı. Şehit ve yaralı güvenlik korucuları üs bölgesinden tahliye edilerek, askeri helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırmasına sevk edildi. Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı. (SD-MA)
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