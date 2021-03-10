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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt’te gurup halinde gezen başıboş köpekler vatandaşları korkutuyor

Siirt’te gurup halinde gezen başıboş köpekler vatandaşları korkutuyor

Gurup halinde gezen köpeklerden görüntü

Köpek Şahit Saldırı Hayvan 

-Genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt kent merkezinde başıboş gezen köpeklerden rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşlar, tehlike teşkil eden köpekler için yetkililere hayvanların barınağa götürülmesi için çağrıda bulundu. Sokağa çıktıklarında grup halinde gezen köpeklerden korkan vatandaşlardan bazıları, bu hayvanların saldırısına uğradıklarını dile getirdi. Vatandaşlar, hayvanların toplatılıp barınağa götürülmesini istedi. Siirt’te yaşayan vatandaşlardan Behçet Gül, birçok defa köpeklerin gurup halinde gezdiklerine şahit olduklarını ve dışarı çıkarken korku içerisinde olduklarını belirterek yetkililerin bu işe bir el atmasını istedi.
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