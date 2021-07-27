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Siirt'te evinde uyuşturucu yakalanan kadın gözaltına alındı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Siirt'te evinde uyuşturucu yakalanan kadın gözaltına alındı

Siirt'te evinde uyuşturucu yakalanan kadın gözaltına alındı

Operasyondan görüntü,

Operasyon Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Metamfetamin Gözaltı 

-Uyuşturucunun ele geçirilmesinden görüntü,
-Kadın uyuşturucu satıcısının gözaltına alınmasından görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kadın şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 5 fişek metamfetamin maddesi ve 1 fişek eroin maddesi ele gerildi. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü görevlilerince kent merkezi Ülkü Mahallesi 703. Sokakta D.A. isimli kadına ait yapılan ev aramasında 5 fişek metamfetamin maddesi ve 1 fişek eroin maddesi ele geçirildi. Şahıs ekiplerce gözaltına alındı. (SD-AKK-Y)
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