Siirt'te evinde uyuşturucu yakalanan kadın gözaltına alındı

-Uyuşturucunun ele geçirilmesinden görüntü, -Kadın uyuşturucu satıcısının gözaltına alınmasından görüntü
( SİİRT ) SİİRT
- Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kadın şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 5 fişek metamfetamin maddesi ve 1 fişek eroin maddesi ele gerildi. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü görevlilerince kent merkezi Ülkü Mahallesi 703. Sokakta D.A. isimli kadına ait yapılan ev aramasında 5 fişek metamfetamin maddesi ve 1 fişek eroin maddesi ele geçirildi. Şahıs ekiplerce gözaltına alındı. (SD-AKK-Y)
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