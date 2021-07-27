Siirt'te evinde uyuşturucu yakalanan kadın gözaltına alındı

-Uyuşturucunun ele geçirilmesinden görüntü,

-Kadın uyuşturucu satıcısının gözaltına alınmasından görüntü



( SİİRT ) SİİRT



- Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kadın şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 5 fişek metamfetamin maddesi ve 1 fişek eroin maddesi ele gerildi. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü görevlilerince kent merkezi Ülkü Mahallesi 703. Sokakta D.A. isimli kadına ait yapılan ev aramasında 5 fişek metamfetamin maddesi ve 1 fişek eroin maddesi ele geçirildi. Şahıs ekiplerce gözaltına alındı. (SD-AKK-Y)

