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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Siirt'te et yiyen çekirge böyle görüntülendi

Siirt'te et yiyen çekirge böyle görüntülendi

Çekirgeden görüntü

Tarım Irak 

-Çekirgenin böcek türü canlıları yerken görüntü
-detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Gedikkaşar köyünde bir tarlada etçil çekirgeye rastlandı.Çekirgeyi gören Mehmet Körpe, çekirgenin böcek türü canlılar yediğini söyledi.

Bağda çalıştığı sırada etçil çekirge gördüğünü söyleyen Körpe, ilk kez etçil bir çekirgeye rastladığını dile getirdi. Körpe, “Çekirgeyi görür görmez önce video ile kayda aldım. Etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslendiğini gördüm. Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenince tekrar doğal ortamına bıraktım” dedi.

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