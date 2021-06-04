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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Siirt’te eski hastane binasında korkutan yangın

Siirt’te eski hastane binasında korkutan yangın

Binadan çıkan dumanlardan görüntü

Hastane Bild Nadan Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntü
-Bina içinden ekiplerin yangına müdahalesinden görüntü
-Genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te iki yıl önce kapanan özel bir hastane binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Edinilen bilgiye göre yangın, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan hastane binasının 4. katında çıktı. Hastaneden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, binada yangını büyümeden söndürdü.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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