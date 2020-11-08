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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Siirt’te elektrik trafosu bomba gibi patladı

Siirt’te elektrik trafosu bomba gibi patladı

Trafonun patladığı andan görüntü,

Elektrik Trafosu Bild 

-Patlamadan genel ve detay görüntü,

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde patlayan trafo alev alarak yandı. Atabağı beldesi Harman Mahallesine elektrik sağlayan trafo adeta bomba gibi patlayarak alev aldı. Trafonun yandığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından trafonun aşırı güç yüklenmesinden dolayı patlayarak alev aldığı öğrenildi. Patlama ve yangın sırasında yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

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