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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt'te dehşet anları: Kazaya karışan araçlardan biri alev aldı

Siirt'te dehşet anları: Kazaya karışan araçlardan biri alev aldı

Yanan araçtan görüntü

Acil Servis Ülker Polis Trafik Kazası 112 Acil Servis 

-Genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt kent merkezinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlardan biri alev aldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi. Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Kurtulan karayolu Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Abdülkerim K. yönetimindeki 56 AU 416 plakalı otomobil ile Erkan E. yönetimindeki 16 KMD 53 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 KMD 53 plakalı otomobil alev aldı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Olayda sürücüler yara almazken yanan araç kullanılamaz hale geldi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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