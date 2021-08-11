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Siirt’te cinayet işleyen 5 şüpheli 11 yıl sonra Diyarbakır’da yakalandı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt’te cinayet işleyen 5 şüpheli 11 yıl sonra Diyarbakır’da yakalandı

Siirt’te cinayet işleyen 5 şüpheli 11 yıl sonra Diyarbakır’da yakalandı

Jandarma görüntüsü

Operasyon Jandarma 2010 Yılı Hapis Cezası Cinayet 

-Şüphelilerin jandarmadan çıkarılışı
-Şüphelilerin araca bindriilmesi

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Siirt’te 2010 yılından bir düğün sırasından çıkan kavgada 2 kişinin ölümüyle ilgili Diyarbakır Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan araştırma sonucu 5 zanlı Bismil İlçesinde saklandıkları bir evde yakalandı. Zanlılar sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, 2010 yılında Siirt ili Merkez ilçesi Barış mahallesinde yapılan düğün merasimi esnasında iki grup arasında çıkan kavga sonucunda M.C.T. ve M.Ş.T. isimli şahıslar öldürülmüş, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırmalar sonucunda olayın faillerinin Diyarbakır ili Bismil ilçesi Köseli mahallesinde bir adreste saklandıkları öğrenilmesi üzerine operasyon yapıldığı bildirildi.
JASAT eve operasyon yaptı, 5 kişi yakalandı Açıklamada, “Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 09 Ağustos 2021 tarihinde Bismil ilçesi Köseli mahallesinde yapılan müşterek operasyonda olayın failleri olan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.E. (56), 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. (55), 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. (33) 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. (32) ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası M.E. (28) isimli sanıklar saklandıkları adreste yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış ve cezaevine teslim edilmişlerdir” denildi. (SI-
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