Siirt'te çığ düştü, yolda mahsur kalan köy korucuları kurtarıldı

-Köy korucularından görüntü,

-Araçlardan görüntü,

-İş makinalarının yolu açmasından görüntü,

-Yolun ulaşıma açılmasından genel ve detay görüntü,



( SİİRT ) SİİRT



- Siirt’in Şirvan ilçesinde çığ düşmesi sonucu görevden dönen köy korucuları yolda mahsur kaldı, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri köy korucularının kurtarılması için çalışma başlattı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köy yoluna çığ düştü, görevden dönen köy korucuları yolda mahsur kaldı. Köy korucuları İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Köy korucularının kurtarılması için ekipler seferber oldu. Bölgede sevk edilen İş makinaları yolun ulaşıma açılması ve köy korucularının kurtarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu köy korucuları kurtarıldı. Yolun ulaşıma açılmasıyla köy korucuları yollarına devam etti. Köy korucuları, yolu ulaşıma açan ekiplere teşekkür etti.



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