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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Siirt’te çiftçilerin kışa hazırlığı şimdiden başladı

Siirt’te çiftçilerin kışa hazırlığı şimdiden başladı

Samanlardan görüntü

Büyükbaş Hayvanlar Büyükbaş Hayvan Hayvancılık Hayvan 

-Samanların harmanlanmasından görüntü
-Çiftçinin konuşması
-Genel ve detay görüntü

( SİİRT ) - SİİRT

- Siirt’in Kurtalan ilçesinde çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyaçlarını karşılamak için samanları balyalar haline getirerek kışa hazırlık yapıyor. Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Konakpınar köyünde kışın küçük ve büyükbaş hayvanlara verilmek üzere samanları çadırlarda saklama geleneği asırlardır devam ediyor. Kurtalan ilçene bağlı Konakpınar köyünde çiftçiler tüm zorluklara rağmen hayvancılıkla geçimini sağlayama çalışıyor. Çiftçiler yazın topladıkları samanları çadırlarda muhafaza ederek kışında hayvanlarını besliyor. Kışın hayvanların aç kalmamaları için harmanlanan samanları muhafaza etmek için önce elekten geçirilen samanların üzeri çadırlarla korunarak kışın hayvanlara verilmesi için hazır hale getiriliyor. Kışın hayvancılığın zor olduğunu belirten Haşim Tunç aldı çiftçi, yazın hayvanlara çobanın baktığını, kışın ise kendilerinin baktığını söyledi.

Tunç, "Konakpınar köyünde oturuyorum. Yazın samanları toplayıp kışın hayvanlarımıza veriyoruz. Şimdi hazır hale getirip üzerini çadırlayacağız kışın hayvanlara vermek için. Kışın saman bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Şuan topluyoruz hayvanlar için kışında hayvanlarımıza veriyoruz. Şuan çadırlayıp kışı bekleyeceğiz” dedi.
(SD-YRT
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