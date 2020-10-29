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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Siirt’te bir evin damında çıkan yangın paniğe neden oldu

Siirt’te bir evin damında çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangından görüntü,

Bild Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntü,
-Yangından genel ve detay görüntü,

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te bir evin damında bulunan odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre yangın, kent merkezi Doğan Mahallesi 1201. Sokakta meydana geldi. Hasan B.’ye ait evin damında bulunan odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, evin damında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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