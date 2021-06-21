Siirt’te bıçaklı kavga: 1 ölü

-Güvenlik önlemi alan polislerden görüntü

-Genel ve detay görüntü



( SİİRT ) SİİRT



- Siirt'te iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezinde yaşandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Veysi Alçı (31) kavgada aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Veysi Alçı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Veysi Alçı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

