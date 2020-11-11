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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Siirt’te aracın kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı

- Siirt’te aracın kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kundaklanan aracın kamera görüntüsü

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt kent merkezinde park halindeki aracın kundaklama anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kent merkezi Ülkü Mahallesi Sakıp Beygo Caddesinde park halindeki Hasan Kızılkaya'ya ait 35 BAN 056 plakalı Ford Connect marka araç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Olay sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, kundaklama anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kundaklanma anının yer aldığı görüntülerde, bir kişi araca yaklaşıp yanıcı madde döktükten sonra aracı kibritle ateşe verdiği görülüyor. Polis, failin yakalanması için çalışma başlattı. (SD-YRT
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