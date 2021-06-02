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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt’te araç dereye yuvarlandı, sürücü yara almadan kurtuldu

Siirt’te araç dereye yuvarlandı, sürücü yara almadan kurtuldu

Araçtan görüntü

Acil Servis Jandarma 112 Acil Servis Direksiyon Trol 

-Vinç yardımıyla aracın çıkarılmasından görüntü

( SİİRT ) - SİİRT

- Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dere yuvarlandı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken sürücü yara almadan kurtuldu. Kaza, Siirt’in Şirvan ilçe karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakalı öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazada sürücü yara almazken, araç kullanılamaz hale geldi. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, UMKE ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Çevre kontrolünün alınmasının ardından dereye uçan araç olay yerine çağırılan vinç yardımıyla çıkarıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (SD-YRT
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