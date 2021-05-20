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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Siirt’te altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi yaralı

Siirt’te altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi yaralı

İşçinin göçük altından çıkarılmasından görüntü

Acil Servis İlk Müdahale Polis 112 Acil Servis Polis Ekipleri 

-detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte borunun altında kalan bir işçi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Altyapı çalışması esnasında kazı yapan Fikri Avcı (29) adlı işçi meydana gelen göçükte yaralandı. Olayı gören çalışma arkadaşlarının haber vermesiyle bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE ve 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı işçiyi göçük altından çıkardı. Yaralı işçi, 112 acil servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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