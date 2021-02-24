Siirt’te 725 nüfuslu köyde herkes aynı soyadını taşıyor

-Köy çocuklarından genel görüntü,

-Köy muhtarının konuşması,

-Köy bakkalının konuşması,

-Köy gençlerin konuşması,

-Adları aynı olan gençlerden konuşma,



( SİİRT ) -- Soyadları 'Yeşilyurt' olan Aksöğüt köylüleri, borç ve kargo işlemi sırasında yaşanan sorunu babalarının ismini öne koyarak gideriyor SİİRT



- Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyünde yaşayan 725 vatandaşın hepsinin 'Yeşilyurt' soyadını taşıması herkesi şaşırtıyor. Tümü akraba olan ve aynı soydan gelen Aksöğüt köyünde herkesin 'Yeşilyurt' soyadını taşıması evrak ve resmi işlerde karışıklıkların yaşanmasını da beraberinde getiriyor. Kurtalan ilçesine bağlı 93 haneli Aksöğüt köyünde bulunan herkesin soyadı 'Yeşilyurt' olarak kayıtlara geçiyor. Bazı vatandaşların aynı ismi de kullandığı köyde 'Yeşilyurt' soyadı, kimi zaman zorlukları da beraberinde getiriyor. aynı soyadı ve bazen de isim benzerliği, özellikle devlet kurumlarında evrak ve resmi işlerde karışıklıkların yaşanmasını da beraberinde getiriyor. Borçluların isminin önüne babalarının ismini de koyuyor Köy meydanında bakkal işleten Numan Yeşilyurt, köylülerin borçla alışveriş yaptıkları için aynı isimde alışveriş yapanların karışıklık yaşanmaması için borç defterine babalarının isimlerini önüne koyarak not bıraktığını söyledi.



Yeşilyurt, "Köy bakkalcısıyım. Soyadlarımız aynı, isimler de aynı olduğu zaman karıştırıyoruz. İsimlerinin önüne babalarının isimlerini de yazıyoruz. Murat Hasan oğlu, Murat Fevzi oğlu, İbrahim Fadli oğlu önlerine mecburen babalarının isimlerini yazıyorum karıştırmamak için bu şekilde devam edip gidiyoruz” dedi.

Son çare TC kimlik numarası Köye gelen evrak ve kargolarda karışıklık yaşandığı zaman kendisine başvurulduğunu belirten Aksöğüt köyü muhtarı Emrullah Yeşilyurt ise babaları ve TC kimlik numaralarıyla olayı aydınlattıklarını dile getirdi. Yeşilyurt, "Aksöğüt köyü nüfusu 725, 93 haneden oluşmaktadır. Soyadımız aynı, isimleri de aynı olduğu için bazen sıkıntı çekiyoruz. Bana geliyorlar belge oluşturmaktayız, düzeltiyoruz. Bütün köyün soy ismi Yeşilyurt bir imamımızın soyadı değişik" diye konuştu.

Nurullah Yeşilyurt adlı vatandaş ise "Köyümüzün 725 nüfus var. Herkesin soyadı aynı. Benim adım Nurullah Yeşilyurt, ben de aynı soyadı taşıyorum onlarla. Çok karışıklık yaşıyoruz. Köyde en az 10 kişinin adı Nurullah. Soyadlarımızda Yeşilyurt olduğu için karışıyor bazen" şeklinde konuştu (SD-YRT



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