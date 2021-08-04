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Siirt’te 16 kök hint keneviri ele geçirildi
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt’te 16 kök hint keneviri ele geçirildi

Siirt’te 16 kök hint keneviri ele geçirildi

Hint kenevirinden görüntü

Operasyon Hint Keneviri Yaralama Suçu Gözaltı Polis Ekipleri 

-Şüpheliden görüntü
-Ekili alandan görüntü
-Genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te hint keneviri yetiştiren şüpheli, polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu gözaltına alındı. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Ç.Y isimli şahıs kent merkezi Alan Mahallesi Hayrullah Yaşar Caddesi üzerinde bulunan ikamet adresinde hint keneviri yetiştirdiği bilgisi alınması üzerine, şahsın yakalanması için operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda boyları 30 ile 150 santimetre aralığında ekili vaziyette 14 kök ile kurutulmaya bırakılmış 2 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, kasten yaralama suçundan da arandığı öğrenildi.
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