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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Siirt’te 10 ayda 56 kilo 760 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt’te 10 ayda 56 kilo 760 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonundan genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Metamfetamin 


- Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 ayda 56 kilo 760 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 44 kişide tutuklandı. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren yapılan çalışmalarda, 31 kilo 760 gram esrar, 21 kilo 455 gram metamfetamin, 3 kilo 555 gram eroin maddesi ele geçirilmiş olup toplamda; 219 şahsa işlem yapılmıştır. 44 şahıs adli mercilerce tutuklanmıştır” denildi.
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