SİİRT - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

- 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki sessizlik - Siirt Siirt 'te de Kovid - 19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ikinci günde de uyuldu. Kısıtlama ile Hükümet Caddesi'nde araç yoğunluğu azalırken, kentin en kalabalık alanları olan Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Güres Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü.
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