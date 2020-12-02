SİİRT - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Kentin çeşitli yerlerinden detaylar Siirt 'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyorSİİRT (AA) - Siirt 'te yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu görüldü. Kovid - 19 tedbirleri kapsamında yarın saat 05.00'de sona ermek üzere saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile kentin işlek yerlerinden Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Güres, Medine, Cengiz Topel, Hakkı Akyüz Caddeleri ile Hükümet Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.Trafiğin yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesinde denetim yapan ekipler, yoldan geçen vatandaşlara evlerine gitmeleri uyarısında bulundu.
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