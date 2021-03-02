Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
SİİRT - Silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi

SİİRT - Silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi

- Ölen kişilerin yakınları - Morgdan cenaze nakil araçlarının çıkışları - Cenazelerin mezarlığa getirilmeleri - Tabutların omuzlarda taşınarak götürülmesi Siirt 'te silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişi defnedildiSİİRT (AA) - Siirt 'te silahlı kavgada hayatını kaybeden 2'si kardeş 3 kişi toprağa verildi.
Merkez Bahçelievler Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda dün iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Ömer (23) ve Mustafa Zeybekoğlu kardeşler (19) ile akrabaları Sabahattin Zeybekoğlu'nun (37) cenazeleri, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.Zevye Mezarlığı'na getirilen cenazeler, gözyaşları içerisinde yan yana defnedildi.Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli İ.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Cenaze Silahlı Kavga Alacak Verecek Meselesi Beko Kışla 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı