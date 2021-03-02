SİİRT - Silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi
- Ölen kişilerin yakınları - Morgdan cenaze nakil araçlarının çıkışları - Cenazelerin mezarlığa getirilmeleri - Tabutların omuzlarda taşınarak götürülmesi Siirt 'te silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişi defnedildiSİİRT (AA) - Siirt 'te silahlı kavgada hayatını kaybeden 2'si kardeş 3 kişi toprağa verildi. Merkez Bahçelievler Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda dün iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Ömer (23) ve Mustafa Zeybekoğlu kardeşler (19) ile akrabaları Sabahattin Zeybekoğlu'nun (37) cenazeleri, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.Zevye Mezarlığı'na getirilen cenazeler, gözyaşları içerisinde yan yana defnedildi.Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli İ.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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