SİİRT - Silahlı kavgada 3 kişi öldü (2)

- Ambulansın hastaneye gelişi - Hastane önündeki kalabalıktan görüntü - Güvenlik önlemleriGÜNCELLEME - Siirt 'te silahlı kavgada 3 kişi öldüYARALILARIN HAYATINI KAYBETMESİ VE DETAYLAR EKLENDİSİİRT (AA) - Siirt 'te silahlı kavgada, 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer (23) ve Mustafa Zeybekoğlu kardeşler (19) ile akrabaları Sabahattin Zeybekoğlu (37) ağır yaralandı.112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Olay yeri ve hastanede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.
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