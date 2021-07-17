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Siirt polisinden sürücülere klipli uyarı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Siirt polisinden sürücülere klipli uyarı

Siirt polisinden sürücülere klipli uyarı

Trafik kurallarına uymayan araçtan görüntü

Polis Trafik Kuralları Tedbirler Memur 

-Trafik ekiplerince durdurulan araçtan görüntü
-Trafik kurallarına uymadığı için aracın çekici ile olay yerinden çekilmesinden görüntü
-Genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sürücülerin trafik kurallarına uymaları için bir klip hazırladı. Kurban bayramında yola çıkacak olanlar için trafik kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatmak için bir klip hazırlandı. Polis memurları tarafından çekilen klip bir araçta geçiyor. Klipte araç kullanan ve kurallara uymayan sürücülerin trafik ekiplerince durdurulduğu ve vatandaşlara tedbirlere uyulması için önemli mesajlar aktarıldı. Klip vatandaşlar tarafından beğenildi.
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