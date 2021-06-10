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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
SİİRT - Otomobil devrildi: 3 yaralı

SİİRT - Otomobil devrildi: 3 yaralı

- Yaralıların hastaneye getirilişi Siirt 'te otomobil devrildi: 3 yaralıSİİRT (AA) - Siirt 'te otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Resul Teymur'un kullandığı 07 NMH 5334 plakalı otomobil, merkeze bağlı Kavaközü köyü yakınlarında şarampole devrildi.Kazada sürücü Teymur ile Lali ve Furkan Teymur yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane 

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