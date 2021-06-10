SİİRT - Otomobil devrildi: 3 yaralı

- Yaralıların hastaneye getirilişi Siirt 'te otomobil devrildi: 3 yaralıSİİRT (AA) - Siirt 'te otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Resul Teymur'un kullandığı 07 NMH 5334 plakalı otomobil, merkeze bağlı Kavaközü köyü yakınlarında şarampole devrildi.Kazada sürücü Teymur ile Lali ve Furkan Teymur yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım