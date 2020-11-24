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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
SİİRT - Öğrencilerden İzmir'deki depremzedelere battaniye yardımı

SİİRT - Öğrencilerden İzmir'deki depremzedelere battaniye yardımı

- Mehmetçik İlkokulu binasının dış/genel planı - Öğrencilerin harçlıklarıyla alınan battaniyelerin paketlenmiş halde bekletilmesi - Mehmetçik İlkokulu Müdürü Mustafa Özkoyuncu'nun konuşması - AFAD binasının girişi Siirt 'te öğrencilerden İzmir'deki depremzedelere battaniye yardımıSİİRT (AA) - Siirt 'te Mehmetçik İlkokulu öğrencileri, İzmir'deki depremzedelere battaniye yardımında bulundu. Bir hafta önce okulda kampanya başlatan öğrenciler, harçlıklarıyla aldıkları battaniyeleri okul yönetimine teslim etti. Okulun müdürü Mustafa Özkoyuncu, duyarlılıklarından dolayı tüm öğrencilere teşekkür etti. Daha önce Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler için de aynı dayanışmanın gösterildiğini ifade eden Özkoyuncu, "İzmir'deki depremzedelere öğrencilerimiz kendi harçlıklarıyla destek oldu. Aldıkları 50 battaniyeyi deprem bölgesine gönderiyoruz. Tüm öğrencilerimi yürekten kutluyorum. Bu duyarlılık, dayanışma için güzel bir örnek." diye konuştu.

Depremzede Deprem Gesi Deprem Bölgesi Öğrenciler 

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