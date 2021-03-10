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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SİİRT - Miraç Kandili idrak edildi

SİİRT - Miraç Kandili idrak edildi

- Yatsı namazı kılınması - Çocukların dua etmesi - Mevlit okunması Siirt ve Elazığ'da Miraç Kandili idrak edildiSİİRT (AA) - Siirt ve Elazığ'da Miraç Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Abdulhakim Sancak Çarşı, Şeyh Ebul Vefa, Abdulkerim Kuzu, Ensar, Kadir, Yeni Mahalle, Cerrah, Halid Bin Velid ve Ulu camilerinde yatsı namazından sonra mevlit okutuldu.Tarihi Ulu ve Cerrah camilerinde din görevlileri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen programda, Kur'an - ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.Mevlit sonrası vatandaşlara şeker ve kandil simidi ikram edildi.

Kandil 

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