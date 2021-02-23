Siirt merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına operasyon

-Örgüt lideri Gülen’e ait cd ve materyallerden görüntü

-Arama tarama faaliyetinden görüntü

-Operasyondan genel ve detay görüntü



( SİİRT ) - SİİRT



- Siirt merkezli 5 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, terör örgütü lideri Fethullah Gülen'e ait CD'ler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Şubat 2021 salı günü Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve aralarında halen aktif görevli askeri personelin de bulunduğu 14 şüpheliye yönelik Siirt merkezli Şanlıurfa, İzmir, Hakkari ve Amasya'da planlı ve eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgüt lideri Fethullah Gülen’e ait CD’ler ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. (SD-YRT-



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