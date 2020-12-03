SİİRT - Kurtalan'daki deprem - Vali Hacıbektaşoğlu

- Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun açıklaması Siirt 'teki 5 büyüklüğünde deprem - Vali Osman Hacıbektaşoğlu: - " Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor"SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan'daki 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, " Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." dedi. Vali Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından ilçe, ilçe merkezleri ile kırsaldaki yerleşim birimlerinde durum tespiti için çalışma başlattıklarını söyledi.
Karakolların bulunduğu bölgelerle iletişime geçtiklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, " Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." ifadelerini kullandı.
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